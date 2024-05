Medici Isde ai candidati elezioni Ue | Impegno a politiche per l' ambiente

Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) - Seguendo i suggerimenti dei ricercatori e degli scienziati che si occupano di salute planetaria, l'Associazione italiana medici per l'ambiente (Isde Italia) chiede ai candidati e alle candidate alle elezioni per il Parlamento europeo "un impegno trasparente e conseguente per promuovere buone politiche mirate a salvaguardare l'ambiente e prevenire le malattie causate dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché dal cambiamento climatico".

