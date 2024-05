Med presenta il nuovo battello pneumatico | sarà destinato alla Guardia di Finanza

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 24 maggio 2024) Grande attesa per il modello RHIBS, prodotto dal GRUPPO MED e cheormeggiato il prossimo 30 maggio presso l’area dedicata delladia Venezia Il prossimo 30 maggio, al Salone Nautico di Venezia,to ilstudiato da MED DEFENSE e chedi. Un modello unico, studiato per permettere a chi lo utilizzerà, di lavorare nelle migliori condizioni possibili. E di sfruttare al cento per cento le innovazioni. Il gruppo Med ha progettato il modellodi– Cityrumors.itIlto dalle 11 alle 13 presso lo spazio della GDF – Area Scali. Si tratta di un modello prodotto da MED DEFENSE, una delle divisioni del Gruppo Med, che ha sede a Cervia e che da oltre 20 anni progetta, sviluppa e realizza battelli professionali, per uso militare, professionale e civile sfruttando il meglio dello state of art della tecnologia marina.