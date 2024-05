Me contro Te - continua il tour de Lo Show dei 10 anni | tutte le tappe del 2025

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) I MeTeno anche nelildei 10: Luigi Calagna e Sofia Scalia, dopo il successo delleprimaverili, annunciano le nuove date del loro spettacolo live Dopo il successo delprimaverile che ha incantato grandi e piccini i MeTe, attori, cantanti e scrittori noti anche come Luì e Sofì – duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia – annunciano le nuove datedei 10perre a celebrare il loro primo decennio di carriera, previsto per la primavera. Le date, prodotte e organizzate da Vivo Concerti, porteranno il duo in tutt’Italia a partire dalla data zero a Mantova (sabato 22 marzo@ Pala Unical) per poi proseguire a Milano (venerdì 28 e sabato 29 marzo@ Unipol Forum), Roma (sabato 5 e domenica 6 aprile@ Palazzo dello Sport), Reggio Calabria(sabato 12 e domenica 13 aprile@ Palacalafiore), Jesolo (VE) (sabato 19 e domenica 20 aprile@ Palazzo del Turismo), Pesaro (sabato 26 e domenica 27 aprile@ Vitrifrigo Arena), Acireale (CT) (sabato 3 e domenica 4 maggio@ Palatupparello), Napoli (sabato 10 e domenica 11 maggio@ Palapartenope) per concludersi a Torino (sabato 17 maggio@ Inalpi Arena).