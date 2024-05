McDonald' s conquistato dal made in Italy - grazie ai tre panini firmati Joe Bastianich

(Di venerdì 24 maggio 2024) Bologna, 24 maggio 2024 – I prodotti dei consorzi italiani dop e igp conquistano anche gli Stati Uniti. È così che le eccellenze italiane, quali sono il parmigiano reggiano, la pera, il pecorino toscano e l’aceto balsamico,alla linea MySelection 2024 di’s firmata dall’imprenditore Joe, saranno all’interno dei menù dei ristoranti italiani della catena di Chicago. “Stiamo vivendo il futuro del cibo. Chapeau a’s Italia per aver creato queste ricette dove i migliori prodotti italiani diventano alla portata di tutti, all’interno di un progetto sensibile, delizioso, geniale e visionario”, sottolinea. Quali sono le ricette griffate Sono tre le ricette griffate dal celebre ristoratore dalle origini italiane ed ex giudice di Masterchef Italia. La prima unisce al classico hamburger con pomodori e insalata, il parmigiano reggiano e la salsa alla pera.

