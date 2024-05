Max Gazzè - fuori il nuovo singolo Sarà pap - le date del tour estivo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) Maxpubblica ile la delicata balladpapà, il cantautoreinquest’estate, leMaxtorna nella sua attitudine più intima: venerdì 24 maggio arriva su tutte le piattaforme digitalipapà (Epic Records/Sony Music), ildell’artista che sorprende dopo le tante sperimentazioni con una nuova ballad delicata e tenue.papà è una dedica dei fratellia loro padre, e una riflessione profonda sul rapporto tra genitore e figlio in età adulta. Come cambia questo rapporto quando un padre deve cedere agli effetti del tempo? Il figlio nota tutti quei tratti che prima “forse non capiva”, apprezzando fino in fondo ogni momento trascorso insieme e arrivando ad una poetica osservazione sul senso di appartenenza e di protezione verso il proprio genitore. “Hai la testa presa a mascherare questa tua realtà / estata scusa un’altra volta colpa mia / perchè non c’è /che vorrei essere, papà / ogni molecola di te / ogni tuo respiro / le lacrime che non capivo”, Maxcanta queste sensazioni con un testo personale e carico di affetto, appoggiandolo su una composizione dolce e intensa al tempo stesso, nel suo inconfondibile e mai banale stile cantautorale.