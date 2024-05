MAX FOREVER HITS ONLY | sta per partire il tour più atteso dell’anno

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’attesa sta per finire. Finalmente è tutto pronto per MAX), il primonegli stadi di Max Pezzali. Le date È tutto pronto per MAX), il primonegli stadi di Max Pezzaliprodotto da Vivo Concerti. I biglietti per le date sono disponibili online su www.vivoconcerti.com. Max Pezzali, indiscusso protagonista della stagione live italiana 2022/2023 con un doppio appuntamento allo stadio San Siro, uninvernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e un travolgente Circo Massimo, totalizzando oltre 520mila presenze – si esibirà nuovamente live nel 2024 con unnegli stadi italiani. Con uno show completamente rinnovato, palco e scenografie inedite pensate appositamente per questa nuovanée, Max è pronto a far scatenare i fan sulle canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni.MAX) sarà un’imperdibile opportunità per partecipare a un ciclo di serate epocali tra sorrisi, gioia e ricordi che coinvolgono tutti, dai fan della prima ora fino ai più giovani, grazie a hit dai testi entrati a far parte della cultura pop italiana.

