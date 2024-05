Maturità 2024 | a fine maggio le attese nomine di Presidenti e docenti Commissari Esterni

(Di venerdì 24 maggio 2024): un ultimo tassello prima degli scrutini è la nomina deie deiche svolgeranno il ruolo di. Le domande sono state presentate entro il 12 aprile. Le segreterie le hanno vagliate e trasmesso gli elenchi all'ufficio Scolastico. La prossima settimana sonole, in modo da conoscere la scuola di destinazione per questo adempimento. L'articolo . .

Il 19 giugno prenderà il via l'esame di Maturità 2024 con la prima prova scritta, seguirà la seconda prova e poi gli orali. In caso di assenza dei commissari gli stessi devono essere sostituiti e gli Uffici scolastici provinciali pubblicano i modelli MAD da utilizzare per l'invio della messa a disposizione per tale compito. orizzontescuola

Il 19 giugno prenderà il via l'esame di Maturità 2024 con la prima prova scritta, seguirà la seconda prova e poi gli orali. In caso di assenza dei commissari gli stessi devono essere sostituiti e gli Uffici scolastici provinciali pubblicano i modelli MAD da utilizzare per l'invio della messa a disposizione per tale compito. orizzontescuola

Il 19 giugno prenderà il via l'esame di Maturità 2024 con la prima prova scritta, seguirà la seconda prova e poi gli orali. In caso di assenza dei commissari gli stessi devono essere sostituiti e gli Uffici scolastici provinciali pubblicano i modelli MAD da utilizzare per l'invio della messa a disposizione per tale compito. orizzontescuola

Le sfide dell’ambiente: "Dal mare al Grande Fiume, locomotive per il turismo" - Le sfide dell’ambiente: "Dal mare al Grande Fiume, locomotive per il turismo" - Domani, nella sala Estense, convegno dedicato al rapporto fra il nostro territorio e l’acqua. L’iniziativa, presentata sul battello Nena, è stata promossa dal Rotary estense (sette club). ilrestodelcarlino

Condifesa Tvb da record: 700 milioni di valori assicurati in agricoltura. Valerio Nadal riconfermato al vertice - Condifesa Tvb da record: 700 milioni di valori assicurati in agricoltura. Valerio Nadal riconfermato al vertice - TREVISO - Condifesa Tvb, riconfermato presidente Valerio Nadal e diventa una realtà record a livello nazionale con 700 milioni di valori assicurati in agricoltura. «Nel 2000 era ... ilgazzettino

La Via Maestra per fermare l’Autonomia - La Via Maestra per fermare l’Autonomia - Sabato 25 maggio, domani, fa tappa a Napoli la “Via Maestra”. Una realtà composita di oltre 160 associazioni manifesterà insieme alla Cgil in difesa della Costituzione democratica e antifascista, cont ... napoli.repubblica