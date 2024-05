Mattarella - con avversari ci si miglior - lo sport insegna

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il presidente della Repubblica Sergiodurante l'incontro con la delegazione degliinvernali ha rimarcato i "valori profondi" alla base dell'attivitàiva, "il grande messaggio da rivolgere ai ragazzi". Il capo dello Stato ha ricordato anche la fatica che sta dietro ogni vittoriaiva e del valore della "riconoscenza verso gli, perché senza" gli"mancherebbe la fomentazione, l'essere sospinti aarsi", si tratta di "un modo importante di definire rapporti tra atleti e atleti". Sono "messaggi positivi straordinariamente importanti, grazie per queste testimonianze". .

