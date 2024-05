Matrimoni senza bambini | sempre più coppie organizzano feste no kids ma il vero motivo non si può dire

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sposarsi è impegnativo, andare aiè impegnativo. Andarci con i figli piccoli ancora di più. Con l'arrivo della bella stagione sono in tanti a ricevere un invito a delle nozze. Di recente l'ultima tendenza è chiedere di partecipare. La scusa- basta ipocrisia- è che in fondo questi eventi non... .

Gara di strascico reale: chi ce l'ha più lungo - Gara di strascico reale: chi ce l'ha più lungo - È una questione di regalità. Nelle cronache che riportano la descrizione degli abiti da sposa delle reali viene sempre sottolineata la lunghezza dello strascico, un dettaglio sartoriale che più di ... vanityfair

Manca un mese al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, come procedono i preparativi - Manca un mese al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, come procedono i preparativi - «Tutto bene», ha commentato la conduttrice, «ma stanno andando molto bene anche quelli per il mio addio al nubilato!» ... cosmopolitan

Felipe e Letizia di Spagna: 20 anni dopo, la “boda real” in 10 curiosi dettagli - Felipe e Letizia di Spagna: 20 anni dopo, la “boda real” in 10 curiosi dettagli - (che peccato, la pioggia!) hanno pensato anche molti di quanti erano sintonizzati sintonizzati sulla tv nazionale per seguire il diretta dalla cattedrale dell'Almudena la boda real, ovvero il ... repubblica