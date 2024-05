(Di venerdì 24 maggio 2024) “Il ministro degli Interni Matteomi ha chiamato per scusarsi. Ha riconosciuto la grave anomalia e aprirà un’indagine interna per capire cosa è successo. Ho apprezzato molto la tel... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

Massimo Giannini: “Gli agenti alle 4 di notte Piantedosi si è scusato” - massimo Giannini: “Gli agenti alle 4 di notte piantedosi si è scusato” - "Ho apprezzato la telefonata, doverosa ma non scontata. Il ministro ha detto che aprirà un'indagine interna. Non voglio pensare ci sia stato un ordine da Palazzo Chigi, ma c'è una grave anomalia. Di s ... ilfoglio

Giornalisti fermati dalla polizia, Piantedosi: “E’ stato un equivoco”. La Fnsi: “Nessuna direttiva I fatti dicono altro” - Giornalisti fermati dalla polizia, piantedosi: “E’ stato un equivoco”. La Fnsi: “Nessuna direttiva I fatti dicono altro” - Giovedì tre cronisti sono stati bloccati mentre andavano a seguire una protesta degli attivisti di Ultima Generazione al ministero del Lavoro ... roma.repubblica

Caso Giannini “incomprensibile e ingiustificabile”. Interrogazione di Azione per Nordio e Piantedosi - Caso Giannini “incomprensibile e ingiustificabile”. Interrogazione di Azione per Nordio e piantedosi - “Un’intimidazione in spregio alla presunzione di innocenza”, per Costa, responsabile Giustizia del partito di Calenda, che ricorda che per gli “atti a ... repubblica