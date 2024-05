Mario Sechi | il compagno Lenin e il Grande Fratello fiscale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ile il Redditometro sono parenti. Lo sospettavo da tempo, ne ho avuto conferma mentre leggevo sulla rivista americana The New Criterion un articolo sul padre del terrore sovietico. A un certo punto, m'imbatto in una frase di Ronald Reagan: «Le nove parole più terrificanti della lingua inglese: “Sono del governo e sono qui per darvi aiuto”». Rido. Le cose non accadono mai per caso, qualcuno vuol dirmi qualcosa e quello è il primo segnale. Il secondo arriva dopo qualche riga: «sapeva esattamente cosa intendeva Reagan. La differenza è che l'osservazione di Reagan era intesa come un avvertimento, un monito sui pericoli di una burocrazia smisurata., al contrario, considerava il lato terrificante del governo illimitato come una qualità, non come un difetto». Come Robespierre,usava il terrore di cui lo Stato dispotico disponeva in misura illimitata. Continuo la lettura e incontro un terzo avviso: «Ciò che il socialismo implica soprattutto, diceva, è “tenere il conto di tutto”.