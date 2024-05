Maria Esposito - star di Mare fuori e il TikTok con il pesce rosso morto – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 24 maggio 2024), l’attrice che interpreta Rosa Ricci nella celebre serie, ha deciso di rispondere alle critiche per unpubblicato sui social (e poi rimosso) con un pesciolino. Nelun’amica dell’attrice tiene in mano l’animale tra le risate generali. E prova a passarlo ai presenti. Sui social ilè stato fortemente criticato, tanto chelo ha rimosso dal suo profilo. «Mi state inondando di messaggi cattivi, sostenendo che io sia una persona insensibile, che non tengo a cuore gli animali o che addirittura li maltratti. Mi sembra assurdo perché non mi conoscete e non è affatto così. Ho un pesciolinoa casa da anni e gli stavamo semplicemente cambiando l’acqua. Lulla è l’unica che non ha paura di prenderlo e in quel momento è diventato un gioco che è durato in tutto dieci secondi. Purtroppo la fama non mi ha dato alla e alcune volte mi dimentico che qualsiasi cosa pubblico possa diventare fonte di attacchi, critiche e commenti cattivi da parte di persone che non sanno come sono nella vita reale, e che mai mi sognerei di fare del male ad un animale», spiega l’attrice, secondo quanto riporta Il Mattino, nelle sue stories Instagram.