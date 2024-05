Maria Esposito pubblica un video poi rimosso dove viene maltrattato un pesciolino rosso | web in rivolta

(Di venerdì 24 maggio 2024), nota per il suo ruolo di Sara Ricci della serie cult Mare Fuori, è al centro di una bufera mediatica per un assurdo e insensatocon un protagonista untirato fuori dall'acqua per fare uno scherzo.

Maria Esposito, star della serie di successo Rai, Mare Fuori, ha raccontato in una recente intervista, il peso della fama, le emozioni e la famiglia. Ecco tutto quello che non sai di lei! Maria Esposito è stata ospite recentemente nel popolare show televisivo “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin, in un sabato pomeriggio che ha segnato un momento significativo per l’attrice: la sua prima grande intervista in televisione. uominiedonnenews

Maria Esposito, star della serie di successo Rai, Mare Fuori, ha raccontato in una recente intervista, il peso della fama, le emozioni e la famiglia. Ecco tutto quello che non sai di lei! Maria Esposito è stata ospite recentemente nel popolare show televisivo “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin, in un sabato pomeriggio che ha segnato un momento significativo per l’attrice: la sua prima grande intervista in televisione. uominiedonnenews

Maria Esposito, nota per il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori, è stata travolta dalle critiche dopo aver pubblicato un video sulla piattaforma TikTok. L’attrice napoletana, di recente, ha registrato e condiviso un filmato in cui la sorella maggiore è intenta a seguire la madre tenendo tra le mani un pesciolino rosso. isaechia

Maria Esposito di Mare Fuori nei guai per un video su TikTok: lei corre ai ripari quando è troppo tardi - maria esposito di Mare Fuori nei guai per un video su TikTok: lei corre ai ripari quando è troppo tardi - maria esposito, l'attrice che interpreta Rosa Ricci in Mare Fuori, è finita al centro di una polemica social per via di un video su TikTok poi cancellato, anche se non abbastanza in fretta. movieplayer

Maria Esposito maltratta pesciolino rosso: è bufera (giustamente) - maria esposito maltratta pesciolino rosso: è bufera (giustamente) - Pioggia di critiche per maria esposito per un video pubblicato su TikTok: ecco cos'ha fatto e le reazioni social ... gossipetv

Maria Esposito: il video del pesciolino rosso (poi rimosso) scatena le critiche - maria esposito: il video del pesciolino rosso (poi rimosso) scatena le critiche - maria esposito: il video del pesciolino rosso (poi rimosso) scatena le critiche, ecco cosa ha fatto l'attrice di Mare Fuori. tag24