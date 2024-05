Maria Esposito interviene sui social dopo gli attacchi ricevuti per un video poi rimosso del suo pesciolino

Maria Esposito, l'attrice che interpreta Rosa Ricci in Mare Fuori, è finita al centro di una polemica social per via di un video su TikTok poi cancellato, anche se non abbastanza in fretta. Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare Fuori, è finita di nuovo al centro delle polemiche social.

movieplayer

Maria Esposito, nota per il suo ruolo di Sara Ricci della serie cult Mare Fuori, è al centro di una bufera mediatica per un assurdo e insensato video con un protagonista un pesciolino rosso tirato fuori dall'acqua per fare uno scherzo.

comingsoon