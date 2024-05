Mare fuori - Maria Esposito pubblica un TikTok che fa infuriare il web e poi lo cancella | il video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 24 maggio 2024), nota per il ruolo di Rosa Ricci in, è stata travolta dalle critiche dopo averto unsulla piattaforma. L’attrice napoletana, di recente, ha registrato e condiviso un filmato in cui la sorella maggiore è intenta a seguire la madre tenendo tra le mani un pesciolino rosso.osserva divertita la scena, mostrando ai suoi follower la sorella che insegue la madre minacciandola di gettarle addosso la piccola creatura che, ad un certo punto, finisce in terra. Dinanzi al padre preoccupato che il pesciolino sia morto e la madre spaventata dall’animale, l’attrice ha reagito trattenendo a stento le risate. Per questo motivo ildiha fatto il giro del web e gli utenti hanno duramente criticato l’attrice che, anziché tentare di salvare la vita al pesciolino, ha preso il cellulare per riprendere la scena. Per fortuna, la sorella ha riposto il pesciolino nella sua boccia, dove ha ripreso a respirare.