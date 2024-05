Marco Liorni è stato informato L’Eredità si ferma - il pubblico non la prende bene ed è polemica

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024)si, la notizia che già nei giorni scorsi aveva preso a circolare adesso è ufficiale. I fan del programma, e di, non l’hanno presa benissimo e hanno attaccato senza mezze misure la Rai. Quella andata in onda quest’anno, infatti, è l’edizione più corta della storia del programma, durata appena sei mesi. Una scelta che ildefinisce incomprensibile, visti anche gli alti ascolti registrati., per ora, non commenta. >>“Sempre in mezzo ai cog**i”. Isola dei Famosi, la naufraga tira fuori la principessa che è in lei. E già non ne possono più: “Questi sono i suoi modi”che, nei giorni scorsi, ha dovuto incassare il no al suo programma Italia Sì, che non andrà in onda la prossima stagione. Lo ha rivelato Giuseppe Candela su Dagospia: “Non tornerà il prossimo settembre”. Tuttavia non si tratta di una bocciatura. Il motivo, infatti, sta negli impegni televisivi del conduttore nel preserale di Rai Uno.