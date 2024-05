Le associazioni locali, unite dalla volontà di promuovere la pace e sensibilizzare i giovani sull’importanza di un mondo senza conflitti, si preparano a guidare una marcia per la pace il prossimo mercoledì 24 aprile. L’iniziativa, promossa dalle associazioni locali La forza delle idee, Anteas – Amici dei Campi Flegrei, Autismo nel Cuore, CoraCor, Fidippide Academy, […] The post A Quarto marcia per la pace appeared first on Il Blog di Giò. ilblogdigio

La pioggia non ha fermato la "Marcia della pace", promossa dall’Istituto comprensivo Gino Strada a due anni dall’intitolazione del plesso e nel giorno in cui Strada avrebbe compiuto gli anni, anche se ha portato a una variazione dell’itinerario. lanazione

Oltre 500 persone hanno partecipato a una marcia per la pace da San Giuliano Terme a Pisa, percorrendo 9,6 chilometri tra bandiere slogan e musica in una dimostrazione di resistenza per chiedere la fine dei conflitti, in particolare quello in corso in Ucraina e nella striscia di Gaza. lanazione

Marcia della Pace, lunedì l’iniziativa del Consiglio junior della V Municipalità con Unicef e le scuole di Vomero-Arenella - marcia della pace, lunedì l’iniziativa del Consiglio junior della V Municipalità con Unicef e le scuole di Vomero-Arenella - Partirà il 27 maggio 2024 alle 9,30 la 29esima marcia della pace organizzata dal Consiglio Junior della 5^ Municipalità con l’Unicef e con le Scuole del territorio Vomero – Arenella. La Manifestazione ... ildenaro

Ravenna in Comune: “In marcia con l’intifada studentesca” - Ravenna in Comune: “In marcia con l’intifada studentesca” - “Domani, sabato 25 maggio, nel pomeriggio, si svolgerà a Ravenna un corteo, con raduno in piazzetta Gandhi alle 16.30 (presso Porta Adriana su via Cavour), che raggiungerà la Darsena dove si terrà una ... ravennawebtv

I ragazzi delle scuole alla ‘marcia della pace’ - I ragazzi delle scuole alla ‘marcia della pace’ - Gli studenti della scuola media Donini Pelagalli di Castel Maggiore sono scesi in strada per rimarcare i valori alla base della legalità. E’ successo ieri mattina in occasione della ‘marcia della pace ... ilrestodelcarlino