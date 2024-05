Manila Esposito | Del calcio mi colpisce sentire i genitori dare consigli - anche litigare…nella ginnastica non esiste

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sette, il settimanale del Corriere della Sera ha intervistato, 17 anni, vincitrice di 4 medaglie d’oro agli Europei di ginnastica artistica. Oggi si prepara nella speranza di partecipare alle Olimpiadi, «Se non sarà a luglio, tornerò in palestra per essere pronta tra quattro anni». A chi si ispira? «L’americana Simone Biles e la brasiliana Rebeca Andrade sono dei riferimenti.se la Biles è di un altro mondo, irraggiungibile: ai Mondiali di Anversa lo scorso anno ha portato un salto che di solito eseguono solo gli uomini, vederlo fare da lei è stato incredibile (e con la testa che si inclina sembra mimarlo mentre lo sguardo è quello di una bimba incantata, ndr). È la più forte, ma la pressione le ha creato non pochi problemi». Segue una dieta? «Mai, mangio di tutto. Semi sento un po’ pesante mi regolo, ma senza rinunce. Sono golosa e non so dire di no al cioccolato».