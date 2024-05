(Di venerdì 24 maggio 2024) Bologna, 24 maggio 2024 – La lunga scia delle allerte meteo non si placa. Così come non si placa ilin. Infatti, il palio di Ferrara è stato rimandato da sabato a domenica proprio a causa dellepiogge, invece la grandine è caduta a Modena e Bologna nei giorni scorsi. Allerta meteo per: in quali zone Ancorapiogge in regione, dunque, nella giornata di sabato 25 maggio. Lo fa sapere Arpae che, in collaborazione con la Protezione civile, ha emanato un’altra allerta meteo. Si tratta di un’allerta meteo arancione e gialla per piene dei fiumi nella provincia di Ferrara; mentre l’allerta meteo è gialla pernella provincia di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Il bollettino di Arpae ha diramato per la giornata di sabato 25 maggio un bollettino che prevede “condizioni favorevoli allo sviluppo di, localmente di forte intensità, più probabili lungo la fascia pedemontana e appenninica, con possibili effetti e danni associati.

Non c’è tregua per il Nord Italia: il maltempo non molla la presa. Martedì 21 maggio è allerta rossa in Lombardia e Veneto con i fiumi osservati speciali. Previsti forti temporali e nubifragi. “Queste piogge previste avrebbero potuto non essere così problematiche” ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. velvetmag

Reggio Emilia, 21 maggio 2024 – Per buona parte della giornata di ieri sono proseguiti gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere piante e grossi rami caduti, anche su auto in sosta. È accaduto nel parcheggio dello stadio Mapei, verso le 18. ilrestodelcarlino

Bologna, 22 maggio 2024 – Ancora grandine e bombe d’acqua in regione, anche se sempre più localizzata. Continua infatti l’allerta meteo. È stato emanato il nuovo bollettino valido per domani 23 maggio: è il decimo consecutivo. ilrestodelcarlino

Maltempo senza fine in Emilia Romagna, in arrivo temporali forti: ecco dove - Allerta meteo arancione per piene dei fiumi e gialla per temporali nella giornata di sabato 25 maggio. Per il sole e la stabilità si dovrà attendere ancora qualche giorno.

