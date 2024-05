(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 mag. (Adnkronos) -fino alle ore 14 di domani, sabato 25 maggio, l'emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia per criticità(ordinaria) pere per. Lo fa sapere il Comune di, specificando che il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile comunale è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

AGI - Allerta gialla in 12 regioni per oggi a causa dell'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia. A causa delle forti precipitazioni e dei possibili temporali, la Protezione civile ha diramato un avviso che riguarda Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. agi

Milano, 24 mag. (Adnkronos) – Prosegue fino alle ore 14 di domani, sabato 25 maggio, l’allerta emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia per criticità gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e per rischio temporali. calcioweb.eu

Maltempo: prosegue allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali a Milano - Maltempo: prosegue allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali a Milano - Milano, 24 mag. (Adnkronos) – prosegue fino alle ore 14 di domani, sabato 25 maggio, l’allerta emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia per criticità gialla ( ... ilsannioquotidiano

MALTEMPO. ALLERTA GIALLA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E TEMPORALI - MALTEMPO. ALLERTA gialla PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E TEMPORALI - (mi-lorenteggio.com) Milano, 24 maggio 2024 – prosegue fino alle ore 14 di domani, sabato 25 maggio, l’allerta emanata dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia per cr ... mi-lorenteggio

'Grandi Rischi confermerà allerta gialla Campi Flegrei' - 'Grandi Rischi confermerà allerta gialla Campi Flegrei' - 'Non ho letto la relazione della commissione Grandi Rischi che si è riunita sui Campi Flegrei, ma credo che confermerà l'allerta gialla. Non so se ci sono stati pareri divergenti, non lo escludo'. Lo ... informazione