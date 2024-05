Maltempo - i danni a Longuelo sono ingenti I residenti | Rischi noti dal 2016

Oltre 180 interventi tra ieri e le prime ore di oggi dei vigili del fuoco nel Modenese per allagamenti seguiti alle forti piogge delle ultime ore. Gli interventi sono concentrati nei comuni di Savignano sul Panaro, Vignola e Marano. ilfattoquotidiano

Nessuna tregua per il Nord Italia che continua a essere messo in ginocchio dal maltempo. Una grandinata si è abbattuta questo pomeriggio nel Torinese e anche nell'area collinare. leggo

Forlì. Danni ai frutteti, alle vigne e al grano. Vento e grandine hanno lasciato il segno - Forlì. danni ai frutteti, alle vigne e al grano. Vento e grandine hanno lasciato il segno - Il maltempo dei giorni scorsi non ha risparmiato gli agricoltori forlivesi che hanno registrato danni a frutteti, piante orticole e vigne a causa ... corriereromagna

Maltempo, la proposta di Zaia: “Polizza a prezzi calmierati contro le alluvioni” - maltempo, la proposta di Zaia: “Polizza a prezzi calmierati contro le alluvioni” - “Serve un piano Marshall contro il dissesto idrogeologico”. In un’intervista al Corriere, il governatore illustra il “Modello Veneto”: ecco cos’è e come agire sul fronte prevenzione ... ilrestodelcarlino

Danni per la grandine a Melzo: l'assicurazione paga 2,3 milioni di euro - danni per la grandine a Melzo: l'assicurazione paga 2,3 milioni di euro - con i professionisti che hanno effettuato un’attenta ricognizione del patrimonio pubblico verificando i danni connessi al maltempo dello scorso luglio e stabilendo una cifra congrua come risarcimento ... primalamartesana