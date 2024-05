Maltempo - grandine come neve a Torino | strade imbiancate VIDEO

È durata poco la tregua dal maltempo che in queste settimane sta colpendo il Nord Italia. Acquazzoni e grandinate di alta intensità hanno colpito Torino, dove sono in corso già numerosi interventi dei vigili del fuoco presso cantine e garage invasi dall’acqua, alberi caduti e strade che sembrano essersi trasformate in fiumi. open.online

