Maltempo | grandinata violenta a Torino | video

Il maltempo flagella ancora in Nord. Allerta gialla per il livello dei fiumi, bomba d'acqua anche nel Torinese. ilgiornale

È durata poco la tregua dal maltempo che in queste settimane sta colpendo il Nord Italia. Acquazzoni e grandinate di alta intensità hanno colpito Torino, dove sono in corso già numerosi interventi dei vigili del fuoco presso cantine e garage invasi dall’acqua, alberi caduti e strade che sembrano essersi trasformate in fiumi. open.online

Nessuna tregua per il Nord Italia che continua a essere messo in ginocchio dal maltempo. Una grandinata si è abbattuta ieri pomeriggio nel Torinese (foto) e anche nell’area collinare dell’Oltrepò Pavese, nella zona di Val di Nizza. quotidiano

Grandinata si abbatte su Torino, traffico in tilt. VIDEO - Grandinata si abbatte su torino, traffico in tilt. VIDEO - Un autentico nubifragio si sta abbattendo sulla città, particolarmente colpita la zona a nord. Bloccate tangenziale e raccordo per Caselle ... rainews

Maltempo a Torino: grandinata e forte pioggia sulla zona nord-occidentale della città - maltempo a torino: grandinata e forte pioggia sulla zona nord-occidentale della città - Annunciata dai meterologi, nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 maggio 2024, è puntualmente arrivata l'ennesima ondata di maltempo. Questa volta è stata interessata soprattutto torino e in particolare i ... torinotoday

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 25 maggio: le regioni a rischio - maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 25 maggio: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha diramato per domani un'allerta meteo arancione per rischio idraulico per la costa ferrarese ... fanpage