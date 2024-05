Maleh - punito dal Var cerca riscatto | L’Empoli può farcel - ci crediamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) di Simone Cioni EMPOLI Tornato titolare nelle ultime due partite contro Lazio e Udinese, dopo essere entrato nella ripresa nello scontro diretto con il Frosinone, Youssefè fortemente candidato a partire dall’inizio anche domenica prossima alle 20.45 al Castellani-Computer Gross Arena nell’ultima e decisiva sfida contro la Roma con in palio la salvezza. Difficilmente, infatti, Nicola rinuncerà alla sua verve, alla sua aggressività e alle sue capacità atletiche che in questa stagione ne hanno fatto un pernio del centrocampo azzurro. In questo campionatoha collezionato 33 presenze e con 2533 minuti complessivi in campo è sul podio dei giocatori azzurri più utilizzati dietro a capitan Luperto (3407) e Cambiaghi (2550). Inesauribile, la mezzala marocchina è preziosa soprattutto sull’attacco alla seconda palla e in fase di pressing, ma in più di un’occasione ha dimostrato di possedere anche delle buone verticalizzazioni (suo l’assist per il momentaneo 2-1 di Cancellieri contro il Torino).