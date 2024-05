Malattie croniche - l’intergruppo parlamentare che vuole la prevenzione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il sistema sanitario nazionale è pronto a reggere gli effetti inesorabili della crescita dell’età media? Come la sanità pubblica si sta confrontando con le diverse condizioni di cronicità, probabilmente un segno distintivo della nostra epoca e, purtroppo, lo scenario più realistico e rilevante del nostro futuro? Siamo davvero capaci di modulare una medicina non più solo prescrittiva ma predittiva? A queste domande cerca di risponderee presa in carico delle cronicità’, fondato da Guido Liris, senatore di Fratelli D’Italia.è stato presentato al Senato in una conferenza nella Sala Caduti di Nassirya. (Guarda la gallery con le foto di Simone Zivillica) Liris nell’incontro ha detto: «I temi dellae delle cronicità sono centrali ed è per questo che ho voluto proporre il nuovo intergruppo ‘e presa in carico delle cronicità’.