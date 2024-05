Maiorca - crolla terrazza di cocktail bar | almeno 4 morti e 27 feriti

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 23 mag. (askanews) – Quattro persone sono morte e27 sono state ferite dopo il crollo dellain vetro di unbar situato al primo piano di un edificio a Palma, la capitale di. Il primo piano èto sul piano terra e, a causa del peso e dell’impatto, èto anche sul seminterrato dell’edificio. Il crollo – riporta il quotidiano El Pais – ha lasciato intrappolati diversi clienti del locale, confermano fonti della Polizia Locale di Palma. Alle 23 locali i servizi di emergenza e i vigili del fuoco avevano in programma i primi scavi per cercare di localizzare le persone vive sotto le macerie. I vigili del fuoco di Palma e la polizia nazionale e locale sono aiutati da un drone che sorvola la zona. La polizia locale ha chiesto ai passanti e ai curiosi rimasti sulla sabbia della spiaggia di mantenere il più stretto silenzio affinché le squadre di soccorso possano sentire le voci dei possibili sopravvissuti.

Sovraccarico su terrazza causa crollo in ristorante a Maiorca - Un possibile sovraccarico provocato dall'affollamento sulla terrazza adibita a chill out è l'ipotesi alla quale lavorano i tecnici dei vigili del fuoco sulle cause del tragico crollo del Medusa Beach

