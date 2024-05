Maiorca - crolla ristorante a due piani stracolmo di turisti | 4 morti e 27 feriti

Maiorca, crolla la terrazza di un ristorante: 4 i morti e 27 i feriti. Alcuni sono in gravi condizioni. Da accertare le cause del crollo Tragedia a Maiorca, dove il crollo della terrazza di un ristorante ha causato la morte di almeno quattro persone e il ferimento di altre 27. 361magazine

Ci sono almeno 4 morti e 25 feriti a Maiorca in Spagna per il crollo di una terrazza del ristorante Medusa Beach Club a Playa de Palma. Il cedimento è avvenuto poco dopo le 20 in via Cartago 36, a Ses Cadenes, e sono stati i vicini ad allertare la polizia e la guardia civile.

