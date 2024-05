Maiorca - crolla la terrazza di un ristorante | 4 i morti e 27 i feriti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 24 maggio 2024) . Alcuni sono in gravi condizioni. Da accertare le cause del crollo Tragedia a, dove il crollo delladi unha causato la morte di almeno quattro persone e il ferimento di altre 27. L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 20:30, al Medusa Beach Club di Playa de Palma, uno dei locali più noti dell’isola, situato sul lungomare. Al momento del crollo, laera affollata di clienti che si stavano godendo la cena. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento sarebbe stato causato da un possibile sovraccarico della struttura, che non ha retto al peso delle persone. Immediatamente allertati, i soccorritori sono intervenuti sul posto con numerose ambulanze e vigili del fuoco. Le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite per tutta la notte, alla luce delle lampade artificiali. “È stato un rumore secco, come una bomba”, la testimonianza di Javier, uno degli abitanti della zona.