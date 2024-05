Mai più soffrire così

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il Gabicce Gradara riparte da Nicola Capobianco (il terzo mister della stagione appena andata in archivio) che ha condotto la squadra alla salvezza ai playout. Avrà ancora al suo fianco Enrico Mendo (preparatore atletico) che è anche il responsabile del settore giovanile appena diplomatosi a Coverciano e si aspetta il sì da parte di Elia Fabbri (vice allenatore) e Alessandro Andreoni (preparatore dei portieri) che la società vuole riconfermare. Il dg Gabriele Magi si occuperà di mercato. Presidente Marsili, il futuro? "Una rosa importante, con i giovani del nostro vivaio, per una stagiopne all’altezza. Non vogliamo, semmai lottare per la zona playoff". Presidente Marsili, il Gabicce Gradara ha sofferto tanto in maniera inaspettata dopo aver disputato la stagione precedente la semifinale playoff. Cosa non è andato? "Il primo errore lo abbiano commesso in estate, l’entusiasmo per il prestigioso risultato della semifinale playoff non ci ha fatto analizzare lucidamente certe situazioni e le scelte non sono state ponderate nella maniera giusta; poi è innegabile che siamo stati vittima di una serie incredibile di infortuni anche con traumi importanti che ci hanno costantemente decimato la rosa.