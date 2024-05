Macron gioca la carta Draghi Sogna un incarico apicale in Europa

(Di venerdì 24 maggio 2024) Cha tra i due ci fosse un ottimo rapporto, non è una novità. Ma questa volta l’inquilino dell’Eliseo si spinge oltre e fa un importante endorsement per l’ex presidente del Consiglio, Mario. Una “spinta” che arriva in un periodo caldissimo, a una manciata di giorni dal voto per le Europee. Secondo le indiscrezioni raccolte da Politico Emmanuelvorrebbe “un” nelle istituzioni europee per l’ex presidente della Bce. Che sia alla presidenza della Commissione europea (sarebbe preferibile) o alla presidenza del Consiglio europeo. In qualche modo, dalla prospettiva del presidente francese, la “” vata. L’indiscrezione, come detto, arriva da Politico che, citando un’intervista a Pascal Canfin, eurodeputato del partito liberale Renaissance dicon una linea diretta con il presidente, risponde in maniera inequivocabile a una domanda. Il tema è l’ipotesi che la Francia sostenga la candidatura di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione.

