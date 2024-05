Maccarese – Al BAUBEACH® - la spiaggia per cani liberi e felic - la mostra permanente della fotografa Candi -o, e la V stagione del Dog management

(Di venerdì 24 maggio 2024), laperi, proprietaria di questo Marchio e unica in Italia a proporre un servizio di accoglienza modulato su criteri etologicamente corretti, ospita a partire dal 25 maggio, ladi fotografia Dimensioni di relazione, a cura di Claudiado. L’autrice, che da diversi anni opera nell’ambitoFotografia Naturalistica e dell’Attivismo, sarà disponibile inper approfondimenti nel corso di tutto il week-end. Inoltre, domani, sabato 25 maggio, alle ore 16.00 sarà presentato inoltre il Corso di formazione in Dog, rivolto a persone (educatori cinofili, imprenditori, manager turistici) che vogliano intraprendere un lavoro di creazione di luoghi deputati al benessere di grandi numeri diaccompagnati o meno. Il Corso si prefigge infatti di impostare una nuova organizzazione dei Luoghi eAccoglienza, presso le strutture turistiche, ma anche gli asili per, le pensioni, i parchi cinofili.

