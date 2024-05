Lutto nell’Italia dei vip | ci lascia la regina dei salotti romani

(Di venerdì 24 maggio 2024) Social.dei vip. È scomparsa a settantasei anni ladei. Con le sue sontuose feste era in grado di far rivivere i fasti della Dolce Vita, una stagione che fu irripetibile sia per la Capitale che per l’Italia intera.Leggi anche: Totti e Noemi Bocchi, spunta il pancino sospetto (FOTO) Leggi anche: Meteo, finalmente torna il caldo in Italia: in arrivo l’anticiclone africanodei vip: è morta Guya Sospisio Guya Sospisio è morta all’età di settantasei anni. Le sue feste sontuose erano le preferite di quel milieu composto da aristocratici, intellettuali, attori, politici e vip di vario genere. Ci hato ladei, che aveva raccolto il testimone della leggendaria Maria Angiolillo. Essere invitati ai suoi incredibili party era diventato una sorta di status symbol.Guya Sospisio, gli incredibili ospiti delle sue sontuose feste Guya Sospisio, agli esordi della cosiddetta Seconda Repubblica, era riuscita a far partecipare a una delle sue incredibili feste nella villa al Gianicolo persino Umberto Bossi che, come riporta Caffeina Megazine, “ai tempi si atteggiava ancora a rivoluzionario federalista al grido di “Roma ladrona””.

