Lutto alla Cattolica di Milano - il rettore Franco Anelli si è tolto la vita

(Di venerdì 24 maggio 2024) lanciandosi da una finestra La tragica scomparsa diha scosso l’Universitàdi. A dare la notizia è stato lo stesso ateneo con un comunicato stampa, che dice: “Nella tarda serata di ieri, nella sua abitazione milanese, il Magnificoprof.è tragicamente scomparso in circostanze in corso di accertamento. Con profonda costernazione la Comunità dell’Universitàe della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordogliosua mamma e ai suoi cari”. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera,, 60 anni, si sarebbela“gettandosi dfinestra”. Ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri, d’intesa con il procuratore Marcello Viola, saranno svolti per escludere anomalie.