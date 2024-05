L’uomo DiGre per la Juventus - in arrivo Di Gregorio | cifre e dettagli dell’operazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il primo colpo del calciomercato dellaè Michele Di. Forte accelerata nelle ultime ore da parte dei bianconeri che vogliono blindare l’attuale MVP della Serie A per la categoria portieri. Dopo un’altra, ottima, stagione passata fra le file del Monza, Diè pronto a fare il salto in una big. Probabile per lui una prima stagione da secondo di Szczesny (salvo offerte importanti) e un inserimento graduale fino alla promozione a portiere titolare. Dialla: lecon il Monza Fitti i contatti frae Monza che devono soltanto sistemare gli ultimi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’accordo dovrebbe arrivare sulla base di 20 milioni di euro. Non è ancora chiaro se fra parte fissa e bonus e se il pagamento sarà dilazionato, formula spesso utilizzata dallain passato. L'articolo CalcioWeb. .

