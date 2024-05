L' ultimo sondaggio prima del divieto | ecco il testa a testa che può cambiare il quadro

(Di venerdì 24 maggio 2024) L'Italia, retaggio dell'antiberlusconismo militante, «nei quindici giorni precedenti» le consultazioni elettorali deve fare i conti con la tagliola anti-sondaggi. Pertanto gli ultimi, come da calcoli di Lorenzo Pregliasco, fondatore di YouTrend, su X (l'ex Twitter), «saranno pubblicati domani». Cioè oggi (il tweet è di ieri). E proprio YouTrend, per accompagnare gli italiani verso le urne che saranno aperte l'8 e il 9 giugno (sabato e domenica), ha sfornato l'ultima “supermedia” frutto delle rilevazioni di nove istituti demoscopici. La “ponderazione” è stata effettuata ieri e mostra, rispetto alla media di una settimana fa, una crescita della coalizione di centrodestra, che oggi sul mercato elettorale “vale” complessivamente il 44,4% delle intenzioni di voto rispetto al 43,8% incassato alle Politiche del 2022. Un risultato significativo, visto che spesso nelle elezioni di “metà mandato”, come possono essere considerate queste Europee 2024, chi è al governo sconta una parziale disaffezione dell'elettorato.

Arrestato un 22enne per aggressione e violenza sull’ex compagna a Catania: l’uomo, dopo aver vessato la giovane per mesi, aveva chiesto alla vittima di vedersi per “un’ultima volta”: in quell’occasione le ha procurato un un profondo taglio alla tempia. fanpage

“La Coppa Italia ho sempre pensato che fosse il trofeo unico possibile per una società come l’Atalanta, poiché Champions e Scudetto sono troppo distanti, invece in Coppa è la terza finale in cinque anni. Le altre due non sono andate bene, ma noi siamo testardi”. bergamonews

Andie MacDowell diva di Cannes: la paladina dei capelli d’argento brilla vestita di paillettes - Andie MacDowell diva di Cannes: la paladina dei capelli d’argento brilla vestita di paillettes - Argento dalla testa ai piedi per Andie MacDowell a Cannes, nella penultima serata. L’attrice si è confermata una diva glamour, regina del red carpet. fanpage

Sessanta punti in quella faccia da film: tutto su "quel matto" Vendrame - Sessanta punti in quella faccia da film: tutto su "quel matto" Vendrame - In ritardo, forse sì: lui voleva vincere la prima tappa, a Torino, si era messo in testa la maglia rosa. Sarebbe stato un bel premio per uno che si è sempre dovuto guadagnare tutto. E a che prezzo. Se ... gazzetta

Google sta testando il pulsante per invocare Gemini nell’app Gmail - Google sta testando il pulsante per invocare Gemini nell’app Gmail - Il pulsante per invocare Google Gemini è in arrivo nell'app Gmail per Android. Ecco cosa possiamo aspettarci da questa funzionalità. tuttoandroid