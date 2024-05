Lui ce l' ha piccolo - io invece grande | Bandecchi incontenibil - il gelo di Parenzo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Vuoi farmi passare da matto": Stefanolo ha detto a Davida L'Aria che tira su La7. Al centro del dibattito il caso del governatore ligure Giovanni Toti, coinvolto in una maxi inchiesta per corruzione. "Palamara, che è uno dei nostri candidati al centro Italia, ha scritto che il reato per il quale Toti è oggi indagato è già prescritto", ha spiegato il sindaco di Terni. Che poi si è rivolto ad Antonio Di Pietro, collegato con il talk: "Volevo chiedere a Di Pietro se fosse vero e soprattutto, se è vero, come mai l'altro sta in galera", riferendosi a uno degli altri nomi coinvolti nelle indagini. A quel punto è intervenuto il conduttore che, prima di dare la parola a Di Pietro, ha provato a lanciare un servizio: ", da imprenditore e da politico, oggi candidato alle europee, ha detto: 'io comunque ho fatto una cosa che fanno tantissimi imprenditori, finanzio con trasparenza, con bonifici, tutti perché poi non si sa chi vincerà'.