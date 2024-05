Luchi | Calma e lucidità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Spalle al muro sì, ma non ancora rassegnati al proprio destino. Gli Herons sono pronti a gara-3, ma il più pronto alla battaglia sembra essere il presidente Andrea. Prima il comunicato post gara-2, poi un messaggio su Facebook. Il denominatore comunale è chiaro: non ci arrendiamo nonostante il 2-0 per Ruvo. "C’è un fermento nell’aria che non avvertivo da decenni ed è bellissimo – ha scritto ieri su Facebook–. Ci impegniamo, lavoriamo, ci sacrifichiamo per questo, direi soltanto per questo. Sto ricevendo messaggi incredibili, alcuni anche toccanti, da tanti tifosi e anche da persone che non mi aspettavo nemmeno ci seguissero. Intanto li ringrazio tutti, uno ad uno, così come ringrazio gli eroi che sia domenica che martedì hanno fatto migliaia di chilometri per venire a Ruvo di Puglia ad incitarci. Rispetto, gratitudine e ammirazione, niente altro da aggiungere. Abbiamo seminato tanto e tutti questi segnali ci danno una forza, una fiducia ed un coraggio incredibili.