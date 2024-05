Luca Zaia e la polizza nazionale per il rischio idrogeologico | Un piano Marshall contro le alluvioni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il governatore del Venetovuole «unle». Per questo torna a parlare dellail. In un’intervista al Corriere della Sera il presidente spiega che «è meglio spendere un miliardo per la prevenzione piuttosto che due, o chissà quanti, per riparare i danni». E aggiunge come gli è venuta l’idea del: «Chiamai alcuni esperti e venne fuori unda 2,7 miliardi, che non avevamo. Ma step by step… 2.400 cantieri aperti e 23 grandi bacini di laminazione di cui la grande maggioranza già funzionanti». Secondo«il risultato è che, nonostante le piogge degli ultimi giorni, Vicenza non è finita sott’acqua come allora. Abbiamo scongiurato la devastazione. Tenga conto che è stato un diluvio, anche 400 mm d’acqua concentrati in poche ore. Una vera alluvione». Il modello Veneto Per questo il governatore propone il modello Veneto per tutta l’Italia: «Ci sono i bacini e bisogna rimettere a posto gli argini, fatti storicamente con materiali poveri e ormai ridotti a groviere di buchi scavati da tassi e nutrie.