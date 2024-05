Luca Ferrua si dimette da direttore de Il Gusto su La Stampa Su di lui pesa un’indagine per corruzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024)non sarà più ildi Il, l’inserto de Ladedicato al mondo del cibo, del vino e degli chef. Ha rassegnato le dimissioni con effetto dal primo giugno, ma come riportato da TorinoToday dietro alla scelta si nascondedella Procura torinese pere turbata libertà nella scelta del contraente. L’inchiesta coordinata dalla pubblico ministero Elisa Buffa ha al centro il Fricassé ‘d Baudissé, cioè il fritto misto di Baldissero Torinese.avrebbe ricevuto denaro con una società che detiene al 50% per pubblicizzare il piatto-bandiera del Comune nella città metropolitana di Torino, nonché per organizzare una sagra, ma i progetti e gli eventi sarebbero stati realizzati solo in parte. Sotto la lente di ingrandimento sono finiti anche le modalità e la tracciabilità dell’operazione e i rapporti fra il giornalista e Visit Piemonte, la società in house della Regione e di Unioncamere Piemonte che si occupa della valorizzazione turistica, agroalimentare e sportiva del territorio.