Luana D’Orazio - le colleghe in aula | Il cancello? Mai usato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Prato, 24 maggio 2024 – “La rete di protezione? Funzionava ma non la facevamo scendere mai. Come lavoriamo adesso? Con la rete abbassata". E’ una ammissione chiara e limpida di quello che accadeva all’interno dell’Orditura srl di via Garigliano a Montemurlo prima della morte di una delle sue operaie, la giovane, stritolata dall’orditoio a cui era addetta a soli 22 anni, il 3 maggio 2021. Ieri è ripreso il processo a carico del tecnico manutentore della ditta, Mario Cusimano, assistito dall’avvocato Melissa Stefanacci, l’unico rimasto a dover definire la sua posizione in quanto accdalla procura (pm Vincenzo Nitti) di aver eseguito materialmente la modifica al macchinario che consentiva all’orditoio di girare a velocità elevata anche senza i dispositivi di sicurezza inseriti. Accusa che il tecnico ha sempre rigettato sostenendo di non essere stato lui a manomettere la macchina creando il "famoso" bypass elettrico.