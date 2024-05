Lotto - se piove non fa niente | vincita assicurata

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 24 maggio 2024), bando alla pigrizia. La possibilità è così concreta che vale la pena tentare: stavolta non c’è scusa che tenga. Diversi studi recenti hanno dimostrato che la pandemia da Coronavirus ci ha impigriti a più non posso. Ed è normale, se ci pensate: quella vita lenta, quei ritmi tanto diversi da quelli abituali ci hanno costretti, in qualche modo, a “scalare” e ad usare una “marcia” più bassa di quella consueta. Si esce di meno, dicono, fatte le dovute eccezioni, perché si fa più fatica a rinunciare a divano e televisione. AnsaFoto – ilveggente.itPotrebbe essere per questo motivo che la donna protagonista della storia che ci apprestiamo a raccontarvi non aveva alcuna voglia, nei giorni scorsi, di uscire di casa per sbrigare quelle piccole commissioni che fanno parte della nostra quotidianità. Era una giornata uggiosa,va a dirotto, per cui avrebbe fatto carte false pur di rimanersene in casa, al calduccio, invece di mettere il naso fuori.