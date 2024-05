L’Ospedale Frangipane si potenzia e arriva De Luca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente della Campania Vincenzo Desarà ad Ariano Irpino per l’inaugurazione di nuovi servizi realizzati presso il Presidio Ospedaliero “”, in programma il 27 maggio alle ore 11.30. La rivoluzione voluta dal Direttore Generale dell’ASL, Mario Nicola Vittorio Ferrante, vede perdi Ariano Irpino la realizzazione di un DEA di I livello “avanzato” con la presentazione del Dipartimento di Emergenza-Urgenza di Pronto Soccorso dotato di 7 posti di osservazione breve con Area Diagnostica dedicata (TAC-Telecomandato-radiologico/ecografia), il nuovo Reparto di Cardiologia con attività di Interventistica, 25 Ambulatori di specialistica per prestazioni interne ed esterne, il Centro Unico di Prenotazione con 12 postazioni di front-office, oltre alla sistemazione delle aree esterne del Presidio Ospedaliero. Per l’occasione si terrà anche la cerimonia di co-intestazione del P.