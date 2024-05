Loretta Goggi lascia Tale e Quale Show

Loretta Goggi dice addio a Tale e quale show e si prende una pausa dalla tv. "Ogni volta che ho avuto bisogno di guardarmi dentro, che ho avuto sentore che qualcosa non andasse come doveva, non ho lasciato passare neanche un secondo: sono scesa al volo dal treno in corsa per riprendermi ciò che mi mancava", scrive in un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

