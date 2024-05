Loretta Goggi lascia Tale e Quale Show | il motivo della sua pausa dalla tv

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 24 maggio 2024) Con un lungo post affidato alla sua pagina Facebook,ha rivelato che lascerà. La cantante ha spiegato che dopo l’arrivo di un bambino, vuole mettere per un po’ la famiglia al primo posto.si riferisce alla nascita del nipote di sua sorella: “Cari tutti, eccomi dopo anni, a condividere con voi una notizia per lanon riesco a contenere la gioia: Oggi Daniela è diventata nonna e io prozia di un maschietto! “.si prende unatv per viversi più la famiglia e annuncia che non sarà in giuria a2024. pic.twitter.com/2WZ2NVCSD7 — LALLERO (@see lallero) May 24, 2024e latv: il suo comunicato. “Miei cari tutti, eccomi di nuovo a voi! Come state? Recentemente vi avevo comunicato del meraviglioso momento che sto vivendo con l’arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate, i miei pensieri, il mio cuore facendo piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente.