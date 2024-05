L’ordine dell’Aja | Israele fermi l’operazione a Rafah

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’Aja, 24 maggio 2024 – La Corte internazionale di giustiziaha ordinato adi fermare l’offensiva militare a, nel sud della Striscia di Gaza, deliberando a seguito della richiesta del Sudafrica. “In conformità con queste indicazioni, sotto la convenzione del genocidio,deve immediatamente fermare la sua offensiva militare e ogni altra azione nel governatorato diche potrebbe infliggere sul gruppo palestinese in Gaza condizioni di vita che potrebbe portare alla loro distruzione fisica, del tutto o in parte“, ha affermato il presidente della Corte Nawaf Salam. Bombardamenti in città (dopo la decisione della Corte) Pochi minuti dopo la decisione della Corte, aerei da guerra hanno lanciato una serie di attacchi sul campo di Shaboura, nel centro della città di. Lo riporta la Bbc. Un attivista locale del vicino Kuwait Hospital ha detto alla Bbc che i suoni dei bombardamenti erano terrificanti e nuvole di fumo nero salivano sugli edifici del campo di Shaboura.