Lookman tripletta in finale | l’ultima volta fu un giocatore del Milan

In un un’impresa di per sé storica, la prima vittoria in Europa per l’Atalanta, ce n’è un’altra più piccola ma ugualmente significativa nell’atto conclusivo dell’Europa League: la tripletta messa a segno da Ademola Lookman. cultweb

Toro, domenica contro l'Atalanta occhio all'ex Miranchuk - Toro, domenica contro l'Atalanta occhio all'ex Miranchuk - Ci sarà anche un ex granata tra i giocatori ai quali il Torino dovrà fare attenzione domenica nella sfida contro l'Atalanta al Gewiss Stadium. Tra i titolari nel tridente ... torinogranata

Europa League, due calciatori della Roma nella squadra dell’anno - Europa League, due calciatori della Roma nella squadra dell’anno - Europa League: la UEFA ha pubblicato la squadra formata dai migliori calciatori della competizione. Due i giallorossi presenti. siamolaroma

Atalanta, vittoria storica in Europa League. Tripletta decisiva come nel ’63 in Coppa Italia - Atalanta, vittoria storica in Europa League. Tripletta decisiva come nel ’63 in Coppa Italia - IL COMMENTO. lookman come Domenghini: anche la Coppa Italia 1962/63 era stata decisa da una tripletta in finale. ecodibergamo