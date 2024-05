Longari | Theo Hernandez vuole rimanere Milan - Pioli merita gli applausi

Longari: “Theo è il principale obiettivo del Bayern per il dopo Davies” - longari: “Theo è il principale obiettivo del Bayern per il dopo Davies” - Dalla Spagna il trasferimento di Theo Hernandez al Bayern Monaco è stato dato per concluso. La realtà, al momento, è un’altra, e l’ha spiegata il giornalista Gianluigi longari in un editoriale sul ... ilmilanista

Sorpresa Mourinho: sta per diventare Direttore Tecnico di un club molto ricco - Sorpresa Mourinho: sta per diventare Direttore Tecnico di un club molto ricco - José Mourinho starebbe per intraprendere la carriera da dirigente per una nuova avventura lontano dalla panchina. areanapoli

Arabia Saudita, Mourinho possibile direttore tenico dell’Al Qadisiyah - Arabia Saudita, Mourinho possibile direttore tenico dell’Al Qadisiyah - Secondo quanto riferisce Gianluigi longari di Sportitalia, lo Special One avrebbe e ricevuto una ricca offerta dall’Al Qadisiyah per il ruolo di direttore tecnico. MOURINHO AL QADISIYAH – Il ... europacalcio