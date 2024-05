Lombardia | domenica 26 maggio porte aperte al Pirellone per ' Open House Milano'

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio regionale dellaaderisce anche quest'anno a '', l'iniziativa che nel weekend del 25 e 26consentirà di accedere gratuitamente a oltre 100 edifici pubblici e privati della città per scoprire o riscoprire l'architettura milanese. Nella giornata di26sarà possibile visitare anche Palazzo Pirelli. Non a caso il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, definisce il grattacielo Pirelli come la 'casa dei lombardi', aperta da sempre alle iniziative dei cittadini della nostra regione. È un simbolo dell'innovazione, del saper fare e del coraggio dei lombardi, un edificio visionario perché più di sessant'anni fa immaginava già il futuro. '', spiega il presidente del Consiglio, promuove il cosiddetto 'turismo dei territori' che rappresenta un importante fattore di sviluppo non solo economico, perché accresce nei cittadini la conoscenza della storia e dei valori dei luoghi in cui vivono.

Sono 14 le Dimore storiche aperte gratuitamente in Lombardia (450 in tutta Italia) nella sola giornata di domenica 26 maggio 2024. Un’occasione da non perdere, dunque, quella promossa in occasione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi), in cui c’è libero accesso a castelli, ville, palazzi, conventi ch e si presentano come un ‘museo diffuso’. ilgiorno

Milano, 24 maggio 2024 - Dalla Milano Arch Week alla Crazy Week, dai bolidi che sfilano sul lago di Como, alle opere d’arte contemporanea che invadono Cremona. Feste, sagre, passeggiate, attività per l'intera famiglia sparse per tutta la regione tra cui 14 Dimore storiche aperte gratuitamente in Lombardia (450 in tutta Italia) nella sola giornata di domenica 26 maggio 2024, una iniziativa promossa in occasione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi). ilgiorno

