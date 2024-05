Logan Paul e il circo della WWE | parte 2

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 24 maggio 2024) La scorsa settimana il mio editoriale ha ricevuto diverse critiche perché si evinceva una mia disapprovazione verso“wrestler”, da molti stimato. Mi spiace che si sia desunto ciò, soprattutto perché questo non era il messaggio che ci tenevo a trasmettere. Non ho mai criticato le qualità sue, peraltro abbondantemente dimostrate nel corso di questi due anni, quanto la sua gestione daCompagnia di Stanford. Il mio timore più grande è che la scelta di porre nel Main Event per il titolo mondiale un non-wrestler (un atleta che si esibisce 10 volte l’anno non può definirsi tale), ovvero una personalità riconoscibile per altri motivi e che, per un periodo limitato si trova a coincidere con questo business, al solo scopo di vendere quanti più biglietti possibili possa diventare abitudine ricorrente. Sarebbe la morte del wrestling per come lo conosciamo noi oggi (e forse per come si è sviluppato nel corso degli anni).