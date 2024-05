Lodi - cliente aggredisce due donne all' interno di un bar | il Questore lo fa chiudere per dieci giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2034 –duenel locale, scatta la chiusura dell’esercizio per 10. Il provvedimento è stato emesso daldied eseguito dagli agenti, in base all’ex articolo 100 del Tulp Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nel mirino un bar di piazza Castello 19, il "Castello Night Bar". La disposizione è scattata dopo un intervento della polizia per l’aggressione, da parte di undel locale, di duepresenti all’. Nella circostanza, altri due avventori erano intervenuti per riappacificare gli animi, ma erano stati poi coinvolti nell'aggressione. Il provvedimento segue altri due interventi analoghi di chiusura, riferiti allo stesso esercizio commerciale, avvenuti il 26 gennaio 2022 (per 10) e il 10 maggio 2022 (sempre per 10). In quel caso, come riferisce la Questura, l’esercizio commerciale era finito nei guai per la vendita di alcolici a minorenni.